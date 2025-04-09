Англія

Асистенти Мікеля Артети залишаються в клубі щонайменше до 2027 року.

Лондонський Арсенал домовився про продовження контрактів із п’ятьма ключовими представниками тренерського штабу Мікеля Артети. Про це повідомляє The Standard.

За інформацією джерела, нові угоди підписали асистенти Альберт Стейвенберг, Карлос Куестата Мігель Моліна, тренер воротарів Іньякі Канья та тренер зі стандартів Ніколя Жовер.

Ця група фахівців є важливою частиною тренерської команди, яку Артета сформував за час роботи в клубі. Асистенти, тренер воротарів та спеціаліст зі стандартів залишаться в клубі до літа 2027 року — саме до того часу діє і контракт самого головного тренера "канонірів".

Ще у грудні минулого року Артета підтверджував, що клуб працює над продовженням угод із його помічниками: "Ми всі намагалися підписати одночасно, але це складно — коли четверо чи п’ятеро людей мають ухвалити рішення одночасно".

Попередні контракти тренерського штабу мали завершитися наприкінці поточного сезону, однак тепер усі п’ятеро офіційно залишаються в проєкті Мікеля Артети на довгострокову перспективу.