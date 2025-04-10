Англія

33-річний футболіст може залишитися в АПЛ.

Данський футболіст Крістіан Еріксен, чий контракт із Манчестер Юнайтед добігає кінця цього літа, потрапив у сферу інтересів Брентфорда.

Головний тренер Брентфорда Томас Франк заявив, що хотів би бачити 33-річного форварда в лавах своєї команди. З огляду на те, що МЮ не зацікавлений у продовженні угоди з Еріксеном, ймовірність такого переходу існує.

"Крістіан — дуже хороший гравець, а ми завжди відкриті для того, щоб до нас приєднувалися дуже хороші гравці. Що він робитиме в майбутньому, я не знаю", — зазначив Франк.

У поточному сезоні Крістіан Еріксен взяв участь у 28 матчах, забив 4 голи і віддав 4 результативні передачі.