Англія

Пріоритет іспанського фахівця — продовжити роботу з бірмінгемцями.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері не має наміру залишати клуб у найближчому трансферному вікні.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, наставник отримував запити від інших команд, однак чітко визначив свій пріоритет — продовжити роботу з бірмінгемцями.

Під керівництвом Емері Астон Вілла демонструє стабільний прогрес у Прем'єр-лізі, веде боротьбу за топ-4 та вийшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Керівництво клубу високо оцінює внесок іспанця і розраховує на подальше співробітництво на тлі існуючого контракту, що спливає влітку 2029 року.