У рамках 32-го туру Англійської Прем’єр-ліги на стадіоні Етіхад відбудеться протистояння між Манчестер Сіті та Крістал Пелес. Після нічиєї 2:2 у грудневому матчі в Лондоні, де "містяни" двічі наздоганяли суперника протягом зустрічі, Пеп Гвардіола і компанія прагнуть взяти важливий реванш.

СУБОТА, 12 КВІТНЯ, 14:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після перемог над Борнмутом у Кубку Англії та над Лестером у чемпіонаті, Ман Сіті сподівався здобути третю звитягу поспіль у дербі з Манчестер Юнайтед. Проте нудна нульова нічия на Олд Траффорд залишила "містян" на шостому місці, на крок позаду від Ньюкасла й Челсі. У світлі боротьби за Лігу чемпіонів, команда Гвардіоли зараз не має права на помилку. Хоча за підсумками перших чвертьфіналів Ліги чемпіонів колишній учень Пепа, Мікель Артета, зробив невеличний подарунок своєму колишньому клубу, здійснивши фінальний крок до гарантованого п'ятого місця для Англії в наступному розіграші найпрестижнішого єврокубка. Це означає, що тиск на Сіті трохи спаде, а потрапити до ЛЧ — тепер легше.

Попри кадрові втрати — Ерлінг Голанд, Родрі, Джон Стоунз та Нейтан Аке залишаються поза грою — Ман Сіті все ще є грізною силою, яку не слід недооцінювати, незважаючи на провальний у цілому сезон. Кевін Де Брюйне може вивести команду з капітанською пов'язкою на один із своїх останніх виступів на Етіхаді, а Савіньйо та Мармуш, який вже має п’ять голів у п’яти домашніх матчах, готуються задавати ритм атакувальним діям господарів, на які вони, без жодних сумнівів, традиційно робитимуть головний акцент протягом гри.

Крістал Пелес, тим часом, переживає справжній злет — і десь ми це вже бачили в минулому сезоні, чи не так? Лише дві поразки в останніх 17 матчах, включно з перемогою 2:1 над Брайтоном у минулому турі, наочно демонструють, хто тут дійсно королі заключних відрізків футбольних сезонів. Команда Олівера Гласнера показує стабільну гру як вдома, так і на виїзді, піднявшись на 11-те місце і маючи реальні шанси знову застрибнути у топ-10 в той момент, коли вже ніхто на них й не сподівався. Адже зараз вже мало хто згадує та пам'ятає, наскільки провальним для "орлів" був старт кампанії, що навіть довелося певний час перебувати у статусі борця за виживання.

Особливо вражає серія з 10 виїзних матчів Крістал Пелес без поразок — новий та абсолютний рекорд клубу. До того ж, "орли" виграли чотири з останніх п’яти виїзних ігор, забиваючи при цьому стабільно. Даніель Муньйос, Еберечі Езе та Жан-Філіп Матета мають традиційно додати лондонцям креативу в атаках і зробити контратаки набагато гострішими, попри серйозні втрати в лінії захисту, включно з капітаном Марком Геї та запасним форвардом Едді Нкетією, які пропустят сьогоднішню гру через дискваліфікацію.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,56, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 5,60. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,55.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ МАНЧЕСТЕР СІТІ : Едерсон — Льюїс, Діаш, Гвардіол, О'Райлі- Гюндоган, Ніко — Савіньйо, Де Брюйне, Доку — Мармуш КРІСТАЛ ПЕЛЕС : Гендерсон — Лерма, Лакруа, Річардс — Муньйос, Вортон, Г’юз, Мітчелл — Сарр, Езе — Матета Не зіграють: Родрі, Голанд, Аканджі, Стоунз, Аке — Геї, Дукуре, Нкетіа, Ріад Під питанням: ... — Лакруа ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА