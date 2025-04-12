У рамках 32-го туру АПЛ на стадіоні Емірейтс відбудеться захоплюючий матч між лондонськими Арсеналом та Брентфордом. Це буде важливий поєдинок для обох команд, але для "канонірів" він має ще й стратегічне значення напередодні вирішального матчу Ліги чемпіонів проти Реала Мадрид.

СУБОТА, 12 КВІТНЯ, 19:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Лондонці підходять до сьогоднішнього матчу після вражаючої перемоги над Реалом у Лізі чемпіонів, де Деклан Райс став справжнім героєм, забивши два шокуючих штрафних та знищивши "королів" найпрестижнішого турніру в той вечір. Втім, перед "канонірами" стоїть важливе завдання не лише у єврокубках, а й у боротьбі за найвищі місця в чемпіонаті Англії, про що багато хто забуває або вважає, що друге місце вже на 100% гарантовано "гарматникам". На тлі того, що лондонці очевидно зробили акцент на плей-оф ЛЧ, наш Олександр Зінченко може сьогодні отримати свій рідкий шанс із перших хвилин в АПЛ та зі своїми партнерами за ротацією спробувати закріпити факт майстерності Арсеналу на домашньому стадіоні у будь-якому складі.

Попри те, що шанси Арсеналу на титул в АПЛ мінімальні, команда все ще прагне фінішувати на другому місці і вже офіційно гарантувати собі місце в Лізі чемпіонів якомога швидше. Головний тренер Мікель Артета, ймовірно, буде використовувати сьогодні велику ротацію складу, щоб зберегти свіжість гравців, таких як Букайо Сака чи Деклан Райс, перед наступними важливими матчами, перед виїздом на Сантьяго Бернабеу. Однак це не означає, що "канонірам" взагалі начхати на результат у сьогоднішній грі — навпаки, підопічні Артети зобов'язані перемагати Брентфорд, бо Ліверпуль також втрачає зараз очки у внутрішньому чемпіонаті. Допоки є математичні шанси — потрібно хоча б створити ілюзію, що вони досі в грі за "золото".

Брентфорд знаходиться в середині таблиці, без проблем гарантувавши собі безпеку від вильоту, але все ще має амбіції покращити своє місце в чемпіонаті. Команда Томаса Франка останнім часом показує хороші результати на виїзді, вигравши п’ять поспіль матчів до програшу в останньому турі від Ньюкасла. Важливу роль у діях команди відіграють такі гравці, як Браян Мбемо, Йоан Вісса та Кевін Шейд (так, він не Шаде, а саме Шейд), які здатні створити небезпеку для оборони Арсеналу, тим паче якщо ця оборона матиме ротаційний характер. Все що потрібно зробити Брентфорду — першим відкрити рахунок, щоб зруйнувати план більш іменитого суперника щодо тотального контролю та домінування на полі, на шляху до досягнення першої перемоги в історії на Емірейтс.

Попри деякі проблеми в грі на виїзді, Брентфорд все ще налаштований на боротьбу за місце в верхній частині таблиці. Що ще більше тішить — наш Єгор Ярмолюк все частіше з'являється у стартовому складі "бджіл"! Сьогодні 21-річний українець може вийти з перших хвилин утретє поспіль та зустрітися зі своїм більш досвідченим та титулованим співвітчизником, влаштувавши українське протистояння саме у центрі поля, а не десь там на лавах для запасних! Перемога над Арсеналом стала б важливим кроком для Брентфорда на шляху до фінішу в першій десятці, а також дозволила б зробити історичний прорив, оскільки "бджоли" вигравали у "канонірів" на їхньому полі лише одного разу в історії – у 1938 році на легендарному Хайбері.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1,67, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 5,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,00.