Завершилися поєдинки англійської Прем'єр-ліги в слоті 17:00.
Ноттінгем Форест - Евертон, Getty Images
12 квітня 2025, 18:55
У рамках 32-го туру чемпіонату Англії відбулося три матчі: Евертон сенсаційно обіграв Ноттінгем Форест, Брайтон не зумів обіграти Лестер, а Астон Вілла розібралася із Саутгемптоном.
Ноттінгем Форест — Евертон 0:1
Гол: Дукуре, 90+4
Ноттінгем Форест: Селс — Вільямс, Міленкович, Мурільйо, Морено — Домінгес (Єйтс, 75), Андерсон — Сілва (Еланга, 59), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд
Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гує, Гарнер — Гаррісон (Макніл, 90), Дукуре, Ндіає (Алькарас, 67) — Броя (Бету, 64)
Попередження: Дукуре, Брентвейт, Гує.
Брайтон — Лестер 2:2
Голи: Педро, 31 (пен), 55 (пен) - Мавідіді, 38, Околі, 74
Брайтон: Вербрюгген — Гіншелвуд, Балеба, Данк, Еступіньян — О'Райлі (Александер Гомес Амарілья, 70), Аярі — Мінте (Марч, 70), Педро, Адінгра (Груда, 82) — Велбек
Лестер: Германсен — Джастін, Околі, Коуді, Томас (Перейра, 61) — Ндіді (Скіпп, 61), Сумаре — Ель-Ханнус, Макатір, Мавідіді (Декордова-Рід, 90) — Варді (Дака, 61)
Попередження: Еступіньян, Данк — Ель-Ханнус, Коуді, Германсен, Околі, Скіпп.
Саутгемптон — Астон Вілла 0:3
Голи: Воткінс, 73, Мален, 79, Макгінн, 90+4
Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Стівенс — Вокер-Пітерс, Фернандеш, Угочукву, Меннінг (Сугавара, 82) — Арчер (Стюарт, 61), Онуачу (Діблінг, 46), Сулемана (Смоллбоун, 61)
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Гарсія, 86), Конса, Мінгз, Матсен — Онана (Камара, 90), Тілеманс — Роджерс (Макгінн, 86), Асенсіо, Ремзі (Воткінс, 66) — Рашфорд (Мален, 66)
Попередження: Фернандеш, Беднарек, Гарвуд-Белліс — Макгінн.