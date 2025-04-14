У рамках 32-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме на своєму полі лондонський Фулгем.

Тренерський штаб "вишень" на чолі з Андоні Іраолою визначився зі стартовим складом на це протистояння, в якому не знайшлося місця для українського центрального захисника Іллі Забарного.

Склад Борнмута:

Матч Борнмут — Фулгем відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00 за київським часом.