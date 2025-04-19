У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон прийматиме Манчестер Сіті на стадіоні Гудісон Парк.

СУБОТА, 19 КВІТНЯ, 18:30. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Евертон перетворив боротьбу за виживання на історію про друге дихання. Після приходу Девіда Моєса у січні "іриски", які перебували за крок від зони вильоту, показали феноменальний прогрес. 21 очко у 13 турах, лише дві поразки — і вже 13-та позиція в таблиці. Завдяки героїчному голу Дукуре в компенсований час тиждень тому Евертон шокував Ноттінгем Форест — і ще на крок наблизився до офіційного збереження прописки, хоча й виконання цієї цілі вже фактично не ставиться під сумніви.

Гудісон Парк продовжує бути справжньою фортецею. Евертон не програє вдома вже шість матчів поспіль, хоча чотири останні — з нічийним результатом. У матчі проти Сіті підопічні Моєса спробують переписати історію: востаннє вони перемагали "містян" ще у 2017 році. Віталій Миколенко та компанія спробують зробити це знову.

Манчестер Сіті, попри кадрові втрати, не збавляє обертів. Минулого тижня "містяни" подарували глядачам феєричний камбек проти Крістал Пелес — з 0:2 до 5:2. Натхненник — Кевін Де Брюйне, який, схоже, хоче попрощатися з клубом на мажорній ноті. Команда Гвардіоли знову у топ-5, а їхні 102 голи в сезоні — ще одне підтвердження атакувального класу.

Втім, на виїзді Сіті зараз не такий грізний, як раніше. Лише два голи у чотирьох останніх виїзних матчах АПЛ, жодного — у двох останніх в цілому. Та й Гудісон їм не чужий — вісім поспіль перемог на цій арені, що статистично можна записати в плюс "містянам" Цього разу завдання буде непростим, але перемога вкрай потрібна, аби продовжувати боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1,96, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 3,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75.