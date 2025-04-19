Англія

Наставник Арсеналу налаштований зберегти інтригу в АПЛ та не дозволити мерсісайдцям оформити титул достроково.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився очікуваннями перед матчем 33-го туру АПЛ проти Іпсвіча.

Іспанський фахівець прокоментував поточну ситуацію у чемпіонаті, можливий тріумф Ліверпуля, а також згадав конкуренцію з Ньюкаслом за другу позицію.

"Ми віримо в себе. Ми здатні змагатися в будь-яких умовах і з будь-яким суперником, у будь-якому турнірі. Це ми вже довели в Лізі чемпіонів. Тепер наше завдання — стабільність. Наступний крок — гра проти Іпсвіча. Це складний суперник, але ми маємо знову проявити себе.

Ми зробимо все, щоб перемогти в нашому матчі, і щоб дострокового чемпіонства Ліверпуля не сталося.

Конкуренція з Ньюкаслом за друге місце? Ми зараз у кращому становищі, але останні дві нічиї вплинули на ситуацію. Водночас Ньюкасл заслуговує похвали — команда грає сильно. Нам треба знову почати вигравати", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт "канонірів".

Після 32-х турів Ліверпуль випереджає Арсенал на 13 очок. Щоб гарантувати собі чемпіонство вже цього тижня, "червоні" мають перемогти Лестер, а "каноніри" повинні програти Іпсвічу.