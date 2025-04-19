Українські футболісти в 33-му турі чемпіонату Англії.
Ілля Забарний, Getty Images
19 квітня 2025, 16:10
У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон прийматиме на власному полі Манчестер Сіті.
Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Девідом Моєсом обрав стартовий склад на це протистояння, в який традиційно потрапив Віталій Миколенко.
Склад Евертона:
У паралельному матчі Борнмут вирушить у гості до лондонського Крістал Пелес.
Український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний вийде з перших хвилин.
Склад Борнмута:
Окрім цього, лондонський Брентфорд зустрінеться на власному полі з Брайтоном.
Молодий українець Єгор Ярмолюк із табору "бджіл" також у старті.
Склад Брентфорда:
Нагадаємо, матчі Евертон — Ман Сіті, Крістал Пелес — Борнмут та Брентфорд — Брайтон відбудуться 19 квітня о 17:00.