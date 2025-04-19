Англія

Українські футболісти в 33-му турі чемпіонату Англії.

У рамках 33-го туру англійської Прем'єр-ліги Евертон прийматиме на власному полі Манчестер Сіті.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Девідом Моєсом обрав стартовий склад на це протистояння, в який традиційно потрапив Віталій Миколенко.

Склад Евертона:

У паралельному матчі Борнмут вирушить у гості до лондонського Крістал Пелес.

Український центральний захисник "вишень" Ілля Забарний вийде з перших хвилин.

Склад Борнмута:

Окрім цього, лондонський Брентфорд зустрінеться на власному полі з Брайтоном.

Молодий українець Єгор Ярмолюк із табору "бджіл" також у старті.

Склад Брентфорда:

Нагадаємо, матчі Евертон — Ман Сіті, Крістал Пелес — Борнмут та Брентфорд — Брайтон відбудуться 19 квітня о 17:00.