У рамках 34-го туру англійської Прем’єр-ліги сезону-2024/25 на нас чекає битва з серйозними єврокубковими наслідками — Манчестер Сіті прийматиме Астон Віллу на Етіхаді. Обидві команди ведуть жорстку боротьбу за місце у наступному розіграші Ліги чемпіонів, і результат цього протистояння може стати визначальним.

ВІВТОРОК, 22 КВІТНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Сіті, попри не надто стабільний сезон, повертає впевненість у завершальній його фазі. Команда Пепа Гвардіоли програла лише раз у останніх дев’яти матчах у всіх турнірах і поступово набирає обертів, щоб врятувати цей неоднозначий футбольний рік. Відсутність Ерлінга Голанда компенсує результативний зимовий новачок Омар Мармуш — 6 голів у 6 домашніх іграх Прем’єр-ліги 2025 року. І хоч оборона вже не така непрохідна та навіть проблемна (21 пропущений м’яч на Етіхаді — найгірший показник для клубу з 2004 року), атакувальна міць команди залишається загрозливою: у середньому підопічні Гвардіоли дарують понад 3 голи за матч у 2025 році.

Історія сьогодні також на боці "містян": 14 поспіль перемог у домашніх матчах АПЛ проти Астон Вілли, і в 13 з них Ман Сіті забивав щонайменше двічі. Однак тепер на кону не лише престиж — у надщільній таблиці боротьби за ЛЧ права на помилку немає. Добре, що хоча б Англія в чемпіонаті отримала п'ять місць, бо інакше можливостей для маневру було б куди менше.

Натомість Астон Вілла приїжджає в Манчестер у статусі володарки однієї з найкращих форм у лізі станом на зараз — 10 перемог в 11 останніх матчах та впевнене повернення до внутрішньої боротьби після бойового вильоту з Ліги чемпіонів від ПСЖ. У минулому турі команда Унаї Емері розгромила вражаючий Ньюкасл з рахунком 4:1, а Оллі Воткінс нарешті повернувся у старт і одразу записав на свій рахунок гол+пас, довівши свій загальний внесок у сезоні до 29 результативних дій.

Окрім потужної атаки, Вілла демонструє чудову гру на виїзді — три поспіль перемоги в АПЛ без пропущених м’ячів, що не вдавалося їм з 2009 року. Проте Етіхад досі залишається для них проклятим місцем: остання перемога тут — ще у 2007 році. Вилізти з історичної ями буде складно, але нинішня форма та турнірна мотивація дають фанам надію на довгоочікувану перемогу. Як мінімум варіант із тим, що "леви" здатні завершити вечір із набраними очками проти чинного чемпіона, не буде якимось сенсаційним результатом — Унаї Емері здійснив величезний обсяг роботи в Астон Віллі, з чим неможливо не рахуватися.