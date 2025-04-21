Англія

Капітан "лисиць" вибачився перед фанатами, назвавши виліт із АПЛ болісним і принизливим.

Капітан та досвідчений нападник Лестера Джеймі Варді емоційно прокоментував виліт клубу з англійської Прем'єр-ліги, назвавши сезон "жалюгідним" і "повним приниженням".

Після поразки 0:1 від Ліверпуля у неділю команда Руда ван Ністелроя остаточно втратила шанси на порятунок і наступного сезону виступатиме у Чемпіоншипі. Це вже другий виліт з еліти за останні три роки.

"На цьому етапі я навіть не знаю, що сказати. Жодні слова не зможуть передати мої почуття гніву і смутку через те, як минув цей сезон. Жодних виправдань немає.

Як гравці і як клуб — ми провалилися. Приховувати це неможливо, і я навіть не хочу чути про спроби якось виправдатися.

Я у цьому клубі вже багато років, ми пережили стільки злетів і перемог — а цей сезон був суцільним розчаруванням і, особисто для мене, повним приниженням. Це боляче. І я знаю, що вам теж боляче.

Уболівальникам: пробачте. Пробачте, що ми не виправдали очікувань і закінчуємо сезон-2025 ось таким лайном", — написав Варді в своєму Instagram.



Джеймі Варді захищає кольори Лестера з 2012 року, коли перейшов із Флітвуда. Він допоміг "лисицям" виграти Прем’єр-лігу у 2016 році, а також здобув Кубок Англії та Суперкубок у 2021-му.

Цього сезону 38-річний ветеран забив 7 голів і віддав 3 асисти у 31 матчі чемпіонату Англії. Його контракт із Лестером спливає влітку цього року.