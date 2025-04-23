Англія
23 квітня 2025, 00:02
Манчестер Сіті в компенсований час вирвав перемогу над Астон Віллою
Команда Хосепа Гвардіоли виграла надважливе лобове зіткнення в зоні претендентів на місця в Лізі чемпіонів.
Манчестер Сіті — Астон Вілла, Getty Images
23 квітня 2025, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Астон Вілла 2:1
Голи: Сілва, 7, Нунеш, 90+4 — Рашфорд, 18 (пен.)
Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Ковачич, Гюндоган — Сілва, Де Брюйне (Аканджі, 90+6), Макейті (Доку, 74) — Мармуш.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Дісасі, 62), Конса, Торрес, Дінь — Камара, Тілеманс, Онана (Асенсіо, 76) — Роджерс (Мален, 86), Ремзі (Макгінн, 62) — Рашфорд (Воткінс, 76).
Попередження: Гвардіол, Нунес, Сілва — Дінь, Роджерс, Воткінс