Англія

Манчестер Сіті в компенсований час вирвав перемогу над Астон Віллою

Команда Хосепа Гвардіоли виграла надважливе лобове зіткнення в зоні претендентів на місця в Лізі чемпіонів.

Манчестер Сіті — Астон Вілла, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Манчестер Сіті — Астон Вілла 2:1

Голи: Сілва, 7, Нунеш, 90+4 — Рашфорд, 18 (пен.)



Манчестер Сіті: Ортега — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Ковачич, Гюндоган — Сілва, Де Брюйне (Аканджі, 90+6), Макейті (Доку, 74) — Мармуш.



Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Дісасі, 62), Конса, Торрес, Дінь — Камара, Тілеманс, Онана (Асенсіо, 76) — Роджерс (Мален, 86), Ремзі (Макгінн, 62) — Рашфорд (Воткінс, 76).



Попередження: Гвардіол, Нунес, Сілва — Дінь, Роджерс, Воткінс