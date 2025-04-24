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Арсенал — Крістал Пелес 2:2
Голи: Ківьор, 3, Троссар, 42 — Езе, 27, Матета, 83

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі (Тірні, 86) — Едегор (Нванері, 86), Парті, Райс — Стерлінг (Сака, 60), Троссар, Мартінеллі.

Крістал Пелес: Гендерсон — Лерма, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Г’юз, 63), Камада, Мітчелл — Езе (Сарр, 63), Девенні (Ессе, 80) — Нкетіа (Матета, 80).

Попередження: Райс