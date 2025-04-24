Англія
24 квітня 2025, 00:00
Крістал Пелес відібрав очки в Арсеналу без Зінченка, але все ще не зробив Ліверпуль чемпіоном
Команда Мікеля Артети двічі втрачала перевагу за рахунком на табло за ходом домашньої гри.
Арсенал — Крістал Пелес, Getty Images
24 квітня 2025, 00:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Крістал Пелес 2:2
Голи: Ківьор, 3, Троссар, 42 — Езе, 27, Матета, 83
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі (Тірні, 86) — Едегор (Нванері, 86), Парті, Райс — Стерлінг (Сака, 60), Троссар, Мартінеллі.
Крістал Пелес: Гендерсон — Лерма, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон (Г’юз, 63), Камада, Мітчелл — Езе (Сарр, 63), Девенні (Ессе, 80) — Нкетіа (Матета, 80).
Попередження: Райс