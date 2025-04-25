Англія

Керманич МЮ прокоментував долю гравців, які зараз грають в оренді.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував ситуацію з гравцями, які нині виступають за інші клуби на правах оренди.

Зокрема, португалець підтвердив, що після завершення сезону всі орендовані футболісти, включно з Маркусом Рашфордом із Астон Вілли та Антоні з Реала Бетіс, повернуться до клубу.

"Усі гравці, які зараз перебувають зараз в оренді, повернуться, а далі клуб ухвалюватиме рішення щодо кожного з них наприкінці сезону.

Талант Рашфорда, Антоні... Ми справді задоволені, адже коли віддаєш гравців в оренду, хочеш, щоб вони показували результат", — цитує слова Рубена Аморіма журналіст Фабріціо Романо.