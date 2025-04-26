Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють лондонський Крістал Пелес та бірмінгемська Астон Вілла.
Маркус Рашфорд, Getty Images
26 квітня 2025, 18:26
Лондонський Крістал Пелес та бірмінгемська Астон Вілла зіграють у півфіналі Кубка Англії на Вемблі.
Олівер Гласнер, після нічиєї в дербі проти Арсеналу (2:2), залучив до стартового складу Річардса в трійці центральних захисників, тоді як Матета очолить атаку.
Унаї Емері, на тлі поразки від Манчестер Сіті (1:2), використав із перших хвилин Макгінна та Асенсіо під нападником Воткінсом.
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Езе, Сарр — Матета.
Запасні: Тернер, Ворд, Лерма, Нкетіа, Клайн, Г'юз, Ессе, Чілвелл, Девенні.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара, Тілеманс — Асенсіо, Макгінн, Роджерс — Воткінс.
Запасні: Ольсен, Мінгз, Матсен, Гарсія, Барклі, Онана, Бейлі, Мален, Ремзі.
Гра Крістал Пелес — Астон Вілла почнеться о 19:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.