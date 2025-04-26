Англія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють лондонський Крістал Пелес та бірмінгемська Астон Вілла.

Лондонський Крістал Пелес та бірмінгемська Астон Вілла зіграють у півфіналі Кубка Англії на Вемблі.

Олівер Гласнер, після нічиєї в дербі проти Арсеналу (2:2), залучив до стартового складу Річардса в трійці центральних захисників, тоді як Матета очолить атаку.

Унаї Емері, на тлі поразки від Манчестер Сіті (1:2), використав із перших хвилин Макгінна та Асенсіо під нападником Воткінсом.

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Геї — Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл — Езе, Сарр — Матета.

Запасні: Тернер, Ворд, Лерма, Нкетіа, Клайн, Г'юз, Ессе, Чілвелл, Девенні.



Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара, Тілеманс — Асенсіо, Макгінн, Роджерс — Воткінс.

Запасні: Ольсен, Мінгз, Матсен, Гарсія, Барклі, Онана, Бейлі, Мален, Ремзі.



Гра Крістал Пелес — Астон Вілла почнеться о 19:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.