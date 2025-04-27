Англія

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату Англії, який пройде 27 квітня та розпочнеться о 16:00.

У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут прийматиме Манчестер Юнайтед на стадіоні Віталіті. "Вишні" спробують оформити історичний переможний дубль над "червоними дияволами", яких вони сенсаційно розгромили 3:0 на Олд Траффорд у грудні.

НЕДІЛЯ, 27 КВІТНЯ, 16:00. ВІТАЛІТІ СТЕДІУМ, БОРНМУТ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Борнмут під керівництвом Андоні Іраоли продовжує боротьбу за право виступати в єврокубках наступного сезону. Попри нічию з Крістал Пелас у минулому турі, яка залишила "вишень" на восьмому місці (після вчорашніх матчів — 10-те), команда встановила клубний рекорд за кількістю очок у Прем'єр-лізі (49). Особливу надійність у захисті Борнмута забезпечує наш Ілля Забарний, який став справжнім стовпом оборони та одним із лідерів команди. Останнім часом Борнмут демонструє суперечливі результати, здобувши лише одну перемогу у семи останніх матчах у всіх турнірах. Проте команда має шанс оформити історичний переможний дубль над Манчестер Юнайтед у сезоні-2024/25, після гучної перемоги з рахунком 3:0 на Олд Траффорд у грудні. Якщо "вишням" вдасться знову здолати суперника, це наблизить їх до бажаного місця в єврокубковій зоні. Манчестер Юнайтед підходить до цього матчу, як і до будь-якого іншого, в кризовій формі: команда Рубена Аморіма не знає смаку перемог у Прем'єр-лізі вже чотири тури поспіль. Поразка від Вулвергемптона на Олд Траффорд боляче вдарила по амбіціях "дияволів" (якщо вони ще залишилися в рамках чемпіонату), а їхня кількість поразок в АПЛ сягнула позначки в 15 — найгірший показник клубу з сезону-1989/90.

Попри невдачі в чемпіонаті, Манчестер Юнайтед зберігає надії на успіх у Лізі Європи, де вже наступного тижня команда зіграє перший півфінал проти Атлетіка Більбао. Проте перед єврокубковими баталіями "червоні дияволи" спробують уникнути чергового антидосягнення — п'ятиматчевої серії без перемог у Прем'єр-лізі, чого клуб не допускав ще з 2019 року.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Андоні Іраоли. Так, на перемогу Борнмута в основний час пропонується коефіцієнт 1,75, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,55. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,00.