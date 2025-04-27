У рамках 34-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25 на Енфілді зійдуться Ліверпуль та Тоттенгем. Матч відбудеться 27 квітня і може стати історичним для господарів – "червоні" мають шанс оформити чемпіонство достроково.

НЕДІЛЯ, 27 КВІТНЯ, 18:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАММАЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота вже майже дотягнувся до омріяного титулу. Після нічиєї Арсеналу з Крістал Пелес посеред тижня, "червоним" достатньо здобути лише одне очко, щоб офіційно стати чемпіонами Англії. Імовірність святкування мерсісайдців вже у цю неділю дуже велике. Ліверпуль впевнено тримається на вершині, випереджаючи найближчого переслідувача на 12 очок, і програв усього двічі за весь сезон — справді дуже вражаюча кампанія у виконанні Ліверпуля в дебютний сезон нідерландського фахівця.

Окрім командного успіху, увага в атаці "червоних" традиційно буде прикута до Мохамеда Салаха, який уже забив 15 голів Тоттенгему в усіх турнірах – більше тільки у ворота Манчестер Юнайтед (16). Наразі єгиптянин очолює гонку бомбардирів Прем'єр-ліги з 27 голами, хоча в останні чотири тури він залишився без забитих м'ячів. Враховуючи, що Ліверпуль забиває у 29 матчах АПЛ поспіль, фанати сподіваються, що Салах перерве свою "суху" серію саме сьогодні, зробивши цей день офіційно чемпіонським.

На тлі успіхів господарів, ситуація у Тоттенгема зовсім інша. Незважаючи на потрапляння до півфіналу Ліги Європи, у чемпіонаті команда Анже Постекоглу проводить дуже невдалий сезон. "Шпори" перебувають на 16-й сходинці, маючи лише 37 очок у 33 матчах. Вони зазнали 18 поразок – більше було лише у сезонах 1993/94 та 2003/04 (по 19). Похвалитися можна хіба що тим, що команді не загрожує виліт, але чи легше від цього вболівальникам Тоттенгема?

Великий поточний розрив у класі підтверджують й банальні статистичні дані: Тоттенгем хоч й дуже весела команда на футбольному полі, але відстає від Ліверпуля аж на 42 очки. Востаннє "шпори" були у ще гіршій ситуації 2004 року, коли грали проти Арсеналу. В останніх 24 матчах АПЛ проти "червоних" лондонці перемагали лише двічі, обидва рази на власному полі. Одним із небагатьох промінців надії для Тоттенгема може стати Рішарлісон, який забивав у чотирьох із п’яти останніх матчів Прем'єр-ліги, хоч команда і програла всі ці поєдинки. Велика проблема напередодні виїзду до Енфілд — це ймовірна відсутність лідера атаки Сона Хин Міна через травму.