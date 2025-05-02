Англія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Англії, який відбудеться 2 травня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Манчестер Сіті на власному полі зустрінеться з Вулвергемптоном.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 2 ТРАВНЯ, 22:00. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Минулої неділі втретє поспіль досягнувши фіналу Кубка Англії Манчестер Сіті повертається до чемпіонату домашнім матчем проти Вулвергемптона, націлившись на покращення свого становища в напруженій боротьбі за вихід до Ліги чемпіонів-2025/26. Далеко не найскладніший календар цілком дозволяє "містянам" сподіватися й на місце в підсумковому топ-3 поточної кампанії АПЛ.

До п'ятничного вечірнього протистояння команда Пепа Гвардіоли підходить на тлі восьми поспіль поєдинків без поразок (6В, 2Н) у всіх турнірах. Однак, Вулвергемптон має ідентичну серію. Під керівництвом Вітора Перейри ситуація "вовків" помітно покращилася, тож вони спробують уникнути п'ятої поспіль поразки від Манчестер Сіті на Етіхад Стедіум.

У матчі ж першого кола в жовтні 2024-го, на Молінью, колектив тоді ще Гарі О'Ніла прикро поступився "містянам", пропустивши на 90+5 хвилині. Виліт "вовкам" уже не загрожує, тож втрачати їм нічого, але є сумніви, що це допоможе в сьогоднішньому поєдинку із вмотивованим із турнірної точки зору та сильнішим "на папері" суперником.

Манчестер Сіті може здобути четверту поспіль звитягу в АПЛ. Такої серії манкуніанці не мали від стартових чотирьох турів поточної кампанії турніру. Вулвергемптон у свою чергу ризикує втратою можливості повторити клубний рекорд сезону-1945/46, коли "вовки" святкували перемоги в семи поспіль матчах чемпіонаті Англії.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті можна поставити з коефіцієнтом 1.40, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 7.70. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Гонсалес, Ковачич — Сілва, Де Брюйне, Гріліш — Мармуш

Вулвергемптон: Са — Буено, Агбаду, Тоті — Семеду, Гомес, Андре, Аїт-Нурі — Мунетсі, Кунья — Ларсен

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