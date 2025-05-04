Англія

"Червоні дияволи" вчергове зазнали невдачі в АПЛ.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Брентфорд приймав Манчестер Юнайтед на Джи-тек Ком'юніті Стедіум.

Саме гості відкрили рахунок у матчі, але ще до перерви мінімальною перевагою заволоділи вже господарі поля. У другому таймі командам не вдалося виявити сильнішого (2:2), тож фінальний свисток зафіксував звитягу "бджіл".

Брентфорд із 52-ма очками йде дев'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Англії, тоді як Манчестер Юнайтед із 39-ма заліковими балами перебуває на 15-й сходинці.

Брентфорд — Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Шоу, 27 (авт.), Шаде, 33, 70, Вісса, 74 — Маунт, 14, Гарначо, 82, Діалло, 90+5

Брентфорд: Флеккен — Кайоде (Аєр, 81), Коллінз, ван ден Берг, Льюїс-Поттер (Нунес, 81) — Нергор, Ярмолюк (Єнсен, 68) — Мбемо, Дамсгор (Тьяго, 81), Шаде (Генрі, 72) — Вісса

Манчестер Юнайтед: Баїндир — Фредріксон (Лінделеф, 76), де Лігт (Магвайр, 35), Шоу (Йоро, 46) — Доргу (Діалло, 46), Угарте, Мейну, Амасс — Маунт (Еріксен, 57), Гарначо — Обі

Попередження: Угарте, Гарначо