Англія

Захисник проведе свої останні матчі за рідний клуб.

Англійський фланговий захисник Трент Александер-Арнольд у своїй професійній кар’єрі не мав досвіду виступів за будь-який інший клуб, окрім Ліверпуля, де почав займатись у академії ще у віці шести років.

Відтоді минуло вже понад 20 років, і зрештою поточний контракт уже досвідченого футболіста добігає завершення наприкінці цього сезону.

"Червоні" тим часом повідомили, що сторони не досягли згоди щодо продовження дії угоди, тому від 30 червня 2025 року Трент офіційно перестане бути гравцем Ліверпуля.

Нагадаємо, що Александер-Арнольд дебютував за "червоних" в АПЛ у 2016 році, після чого провів за клуб загалом 352 матчі, забив 23 голи та 92 гольові передачі.

Також англієць ставав володарем кубка Ліги чемпіонів УЄФА-2018/19, вигравав Суперкубок УЄФА-2019, Клубний чемпіонат світу-2020, чемпіонат Англії (2019/20, 24/25), Кубок Англії-2022, Кубок англійської ліги (2022, 2024) та Суперкубок Англії-2022/23.