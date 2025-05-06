Англія

Ексзахисник Тоттенгема своєю грою за Міллволл у Чемпіоншипі зацікавив представників елітного дивізіону.

Центральний захисник Міллволла Джафет Танганга, відомий своїми виступами за Тоттенгем, у літнє трансферне вікно може повернутися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, рівень гри 26-річного англійця у другому за силою дивізіоні Англії привернув увагу з боку кількох клубів АПЛ.

Які саме команди з найвищого дивізіону зацікавилися ексгравцем збірної Англії U-21 — не уточнюється.

У поточному сезоні Джафет Танганга провів за Міллволл 43 матчі, в яких він забив 2 голи та заробив 7 попереджень. Портал Transfermarkt оцінює вихованця "шпор" в 1,8 млн євро.