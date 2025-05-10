Українці отримали місця в стартових складах Брентфорда та Евертона.
Єгор Ярмолюк, Getty Images
10 травня 2025, 15:56
У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Брентфорд гостюватиме в Іпсвіч Таун, а Евертон — у Фулгема.
Місце в стартовому складі Брентфорда знайшлося й для центрального півзахисника Єгора Ярмолюка.
Зараз на рахунку 21-річного українця участь у 32-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.
Лівий захисник Евертона Віталій Миколенко теж гратиме з перших хвилин.
Протягом цього сезону 25-річний українець провів 34 поєдинки в усіх турнірах, відзначившись двома асистами.
Протистояння Іпсвіч Таун — Брентфорд і Фулгем — Евертон розпочнуться о 17:00 за київським часом.