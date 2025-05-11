У рамках 36-го туру англійської Прем’єр-ліги сезону 2024/25 на легендарному Енфілді зійдуться новоспечені чемпіони — Ліверпуль і головні невдахи титульної гонки — лондонський Арсенал. Матч відбудеться у неділю, 11 травня, і хоч уже не матиме турнірної ваги для мерсісайдців, проте обіцяє бути принциповим і видовищним.

НЕДІЛЯ, 11 ТРАВНЯ, 18:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль під керівництвом Арне Слота офіційно оформив чемпіонство ще два тури тому, розгромивши Тоттенгем із рахунком 5:1. Цей тріумф став лише другим в історії клубу в еру Прем’єр-ліги, а перемогу "червоні" здобули саме перед суперниками з Північного Лондона. Тепер Арсенал змушений буде пройти через символічне приниження — почесний коридор для новоспеченого чемпіона на Енфілді.

Втім, святковий настрій трохи зіпсувала поразка від Челсі минулого тижня (1:3), коли ротаційний склад Слота виглядав втомленим і незібраним. Проте домашня форма Ліверпуля залишається вражаючою — 7 перемог поспіль у Прем’єр-лізі. Із 15 останніх матчів на Енфілді команда забивала мінімум двічі у 14 із них. На горизонті — 90 очок у сезоні та останні виступи Трента Александер-Арнольда, який готується до переходу в мадридський Реал.

Арсенал ж переживає гірке завершення сезону. Після поразки у півфіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ (1:2 у матчі, 1:3 за сумою) команда Мікеля Артети залишиться взагалі без трофеїв і, що гірше, ризикує не отримати місця в топ-4 АПЛ. Форма "канонірів" вражає негативно — три поразки поспіль, включно з провалом проти Борнмута, де знову було втрачено перевагу у рахунку. Уже 21 очко втрачено з виграшних позицій — антирекорд для клубу.

Наразі лондонцям життєво необхідно здобувати очки, аби не звалитися з п’єдесталу АПЛ у бік зони Ліги Європи. Попри те, що у Прем’єр-лізі вони не програвали Ліверпулю вже п’ять матчів поспіль, перемога на Енфілді їм не підкорювалась з 2012 року — ще за часів гравця Артети. Тож ця зустріч — шанс зупинити падіння та повернути віру в себе.