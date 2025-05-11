У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед прийматиме лондонський Челсі на Сент-Джеймс Парк у матчі, який може стати визначальним у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів.

НЕДІЛЯ, 11 ТРАВНЯ, 14:00. СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОН БРУКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команди йдуть пліч-о-пліч у турнірній таблиці, маючи по 63 очки, тож цей поєдинок — не просто черговий тур, а справжній "шестибальник" у війні за топ-5. Для "сорок" це передостанній домашній матч сезону — ідеальний шанс відірватися від конкурентів і зміцнити позицію перед непростим виїздом на Емірейтс.

Попри втрати у складі, Ньюкасл залишається однією з найрезультативніших команд чемпіонату, особливо вдома. П’ять поспіль перемог на Сент-Джеймс Парк, 43 очки за останні 20 турів і розгроми Манчестер Юнайтед, Крістал Пелас і Іпсвіча — усе це підтверджує серйозність намірів підопічних Едді Гау. А лідер атак Александр Ісак уже забив 23 м’ячі в сезоні, причому в чотирьох останніх матчах проти Челсі він незмінно вражав ворота лондонців.

Втім, команда Енцо Марески перебуває зараз на ходу. Три поспіль перемоги в АПЛ і п’ять — у всіх турнірах, включаючи камбек проти Фулгема, переконливу звитягу над Тоттенгемом та нещодавню перемогу над Ліверпулем, хай і резервним. Нарешті на рівні заграв Коул Палмер, і його гол у минулому турі може стати лише початком нової гарячої серії.

Хоча "сині" довго не могли виграти на виїзді, перемога над Фулгемом дала їм психологічний поштовх. Якщо вони зуміють обіграти Ньюкасл, це буде їхня перша поспіль пара виїзних перемог за останні п’ять місяців — сигнал, що Челсі готовий повертатися до еліти європейського футболу.