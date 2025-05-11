У рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги сезону 2024/25 на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед прийматиме Вест Гем Юнайтед.

НЕДІЛЯ, 11 ТРАВНЯ, 16:15. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після неймовірного тріумфу в півфіналі Ліги Європи над Атлетіком (7:1 за сумою двох матчів), команда Рубена Аморіма з оптимізмом повертається до внутрішніх справ. Попри провальну форму в АПЛ, де "червоні дияволи" не можуть виграти вже шість матчів поспіль, вихід у фінал єврокубка став глибоким ковтком свіжого повітря на фініші сезону.

Проти Атлетіка на тижні засяяв Мейсон Маунт, який оформив дубль на Олд Траффорд і, схоже, нарешті влився у гру Юнайтед. Та попри єврокубковий злет, в АПЛ ситуація критична: лише 15-та позиція й безпечне наближення до зони вильоту за три тури до кінця — безпечне лише тому, що три володаря путывки до Чемпіоншипу вже давно відомі, тому виліт манкуніанцям не загрожує. Втім, позитивний настрій після єврофеєрії може стати ключовим у протистоянні з не надто переконливим Вест Гемом.

Лондонці, які ще два роки тому тріумфували в Лізі конференцій, нині переживають серйозну кризу. Після відходу Девіда Моєса "молотобійці" не можуть знайти стабільності, а новий керманич Грем Поттер не зміг швидко перетворити команду на силу в Прем’єр-лізі. Серія без перемог у чемпіонаті налічує вже вісім матчів, і Вест Гем лише завдяки слабкості аутсайдерів залишив собі спокійне місце у нижній частині таблиці.

Утім, навіть на тлі невдач команда продовжує демонструвати характер: у минулому турі вона вирвала нічию проти Тоттенгема, а Джаррод Боуен забив свій 10-й гол у сезоні. Цей результат, хоч і не вражає, але вселяє надію перед виїздом до Манчестера. Але варто зазначити: Вест Гем не перемагав на Олд Траффорд з 2021 року, поступившись тут у чотирьох останніх матчах. Зараз ідеальна можливість позбутися цієї серії?