Англія

Наставник Арсенала розкритикував команду за провальний старт матчу на Енфілді.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета поділився емоціями після драматичної нічиєї з Ліверпулем (2:2) у центральному матчі туру. Іспанський фахівець залишився розчарованим тим, як його команда діяла в першій половині зустрічі, зокрема у стартові 25–30 хвилин.

"Багато моментів були неприйнятними, особливо наш рівень захисту та ті зони, в яких ми втрачали м’яч. Ми були дуже далеко від потрібного рівня, я був справді засмучений. Так, ми відреагували, але я ненавиджу реакцію — я люблю дію", – заявив Артета.

Він наголосив, що у вирішальних матчах команда повинна грати на максимумі з перших хвилин:

"Якщо ти хочеш виграти на Енфілді, ти мусиш знати — варто один раз втратити м’яч, і ти можеш програти. І те, що я побачив у перші 25–30 хвилин, деякі дії... я хотів убити себе. Пробачте, що використав такі слова".

Огляд матчі доступний на Football.ua.