Сторони просунулися в обговоренні особистого контракту гравця.
Джеремі Фрімпонг, Getty Images
14 травня 2025, 22:55
Переговори між Ліверпулем та представниками вінгбега Джеремі Фрімпонга з леверкузенського Баєра щодо особистих умов контракту зробили значний крок уперед. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 24-річний нідерландець із самого початку виявляв зацікавленість у переході до англійського клубу, а зараз сторони активно погоджують фінансові деталі, тривалість контракту та інші ключові пункти угоди.
Угода вже близька до фіналізації, і найближчим часом може бути офіційно успішно завершена.
У поточному сезоні Джеремі Фрімпонг провів за Баєр 47 матчів у всіх турнірах, в яких він забив чотири голи та віддав 12 результативних передач.