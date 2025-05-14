Англія

Сторони просунулися в обговоренні особистого контракту гравця.

Переговори між Ліверпулем та представниками вінгбега Джеремі Фрімпонга з леверкузенського Баєра щодо особистих умов контракту зробили значний крок уперед. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 24-річний нідерландець із самого початку виявляв зацікавленість у переході до англійського клубу, а зараз сторони активно погоджують фінансові деталі, тривалість контракту та інші ключові пункти угоди.

Угода вже близька до фіналізації, і найближчим часом може бути офіційно успішно завершена.

У поточному сезоні Джеремі Фрімпонг провів за Баєр 47 матчів у всіх турнірах, в яких він забив чотири голи та віддав 12 результативних передач.