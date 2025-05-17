Англія

Готується літній трансфер?

Напередодні бірмінгемська Астон Вілла здолала лондонський Тоттенгем у домашньому матчі тридцять сьомого туру англійської Прем’єр-ліги (2:0).

Уже після фінального свистка до об’єктивів телекамер потрапило емоційне прощання аргентинського воротаря "левів" Еміліано Мартінеса з домашніми трибунами Вілла Парк.

Emiliano Martinez, sezonun son iç saha maçının ardından Aston Villa taraftarlarına duygu dolu şekilde el salladı.



Takımdan ayrıldığı takdirde yolu Türkiye'ye düşer mi? pic.twitter.com/ThOq5bLfei — De Marke Sports (@demarkesports) May 17, 2025

Це пов’язують із імовірним відходом 32-річного виконавця до іншого клубу вже цього літа.

При цьому останні продовження контракту поміж голкіпером та Віллою відбулось перед стартом поточного сезону.

Наразі ЗМІ відомо лише про небажання Мартінеса грати в Саудівській Аравії, клуби якої активно намагаються заманити його великими грошима.

А також наявна інформація, що за останні кілька днів Астон Вілла отримала дві пропозиції від "великих європейських клубів" щодо свого футболіста.

У цьому сезоні на рахунку "Дібу" 52 матчі, 61 пропущений гол та 15 "сухих" зустрічей.