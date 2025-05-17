Англія

Голкіпер збірної Аргентини має варіанти переходу, зокрема з Європи та Саудівської Аравії.

Основний воротар Астон Вілли Еміліано Мартінес близький до зміни клубу в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Після зацікавленості з боку клубів Саудівської Про-ліги, аргентинець має намір ретельно зважити всі пропозиції, зокрема й від європейських команд.

На тлі потенційного відходу Мартінеса, Астон Вілла вже розглядає кандидатів на заміну. Одним із варіантів є Жоан Гарсія, молодий іспанський голкіпер Еспаньйола, навколо якого формується відкрита трансферна боротьба між кількома клубами.

Рішення щодо майбутнього Емі Мартінеса очікується вже найближчим часом.