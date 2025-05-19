Англія

Гра проти Брайтона стане для єгипетського вінгера ювілейною.

У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги новоспечений чемпіон Ліверпуль вирушить у гості до Брайтона.

У стартовому складі команди Арне Слота традиційно вийде лідер атаки Мохамед Салах, для якого матч на Амекс Стедіум стане ювілейним у футболці "червоних".

Так, 32-річний єгипетський вінгер офіційно досягне позначки в 400-м за Ліверпуль, за який він виступає з літа 2017 року.

З того моменту Мо Салах забив за мерсісайдців у всіх турнірах 244 голи та віддав 113 результативних передач.