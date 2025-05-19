Гра проти Брайтона стане для єгипетського вінгера ювілейною.
Мохамед Салах, Getty Images
19 травня 2025, 21:11
У рамках 37-го туру англійської Прем'єр-ліги новоспечений чемпіон Ліверпуль вирушить у гості до Брайтона.
У стартовому складі команди Арне Слота традиційно вийде лідер атаки Мохамед Салах, для якого матч на Амекс Стедіум стане ювілейним у футболці "червоних".
Так, 32-річний єгипетський вінгер офіційно досягне позначки в 400-м за Ліверпуль, за який він виступає з літа 2017 року.
З того моменту Мо Салах забив за мерсісайдців у всіх турнірах 244 голи та віддав 113 результативних передач.