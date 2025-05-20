Англія
20 травня 2025, 00:02
Брайтон здобув вольову перемогу над Ліверпулем та покращив шанси на єврокубки
Команда Фабіана Гюрцелера завдала приголомшливу кількість ударів по воротах Аліссона, і таки дотиснула чемпіонів на власному полі.
Брайтон — Ліверпуль, Getty Images
20 травня 2025, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Брайтон — Ліверпуль 3:2
Голи: Аярі, 32, Мітома, 69, Гіншелвуд, 85 — Елліотт, 9, Собослаї, 45+1
Брайтон: Вербрюгген — Віффер, Вебстер, ван Геке, Еступіньян — Балеба, Аярі (О’Райлі, 74) — Мінте (Гіншелвуд, 84), Груда (Д. Гомес, 73), Адінгра (Мітома, 65) — Велбек (Говелл, 83).
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі, Кванса, Конате, Цимікас — Елліотт, Гравенберх, Собослаї (Діас, 63) — Салах, К'єза (Нуньєс, 63), Гакпо (Діас, 63).
Попередження: Вебстер