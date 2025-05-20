Англія

"Містяни" прийматимуть Борнмут у рамках чергового туру чемпіонату Англії.

На Етіхад Стедіум відбудеться матч 37-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25, у рамках якого Манчестер Сіті прийматиме Борнмут.

Місце в стартовому складі "вишень" знайшлося й для центрального захисника Іллі Забарного.

Зараз на рахунку 22-річного українця участь у 37-ми поєдинках усіх турнірів поточної кампанії.

Опорний півзахисник Родрі повернувся до заявки "містян" після травми й може вийти на поле вперше з вересня 2024 року.

Протягом цього сезону 28-річний іспанець провів усього три матчі в усіх турнірах.

Протистояння Манчестер Сіті — Борнмут розпочнеться о 22:00 за Києвом.