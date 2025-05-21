Англія

Гравець лише дебютував на "дорослому" рівні у цьому сезоні.

Нідерландський нападник Феєнорда Зепікено Редмонд — для багатьох уболівальників це ім’я наразі мало про що говорить, і це не дивно, бо йдеться про 18-річного гравця молодіжних команд "Зірки Півдня", який у "дорослому" футболі встиг відзначитись лише сімома появами на полі.

Проте це не заважає скаутам клубів із провідних чемпіонатів стежити за його виступами на молодіжному рівні й навіть більше — прийдешнім літнім трансферним вікном футболіст може залишити клуб.

Предметний інтерес до гравця наразі висловлює лише бірмінгемська Астон Вілла, яка вже спрямувала переговорну групу до Нідерландів і намагається забезпечити собі підписання до того моменту, як активізуються інші претенденти з АПЛ та італійської Серії A.

Причому Редмонд може дістатись "левам" узагалі безкоштовно — його контракт спливає наприкінці поточного сезону, і наразі Феєнорд не має успіхів у перемовинах щодо його продовження.

Додамо, що Зепікено в цьому сезоні оновив рекорд Оркуна Кекчю, як наймолодшого дебютанта Феєнорда в Ередивізі.