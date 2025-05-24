Англія

Зірка Ліверпуля став лише п’ятим в історії, хто двічі отримував нагороду гравця року.

Мохамед Салах удруге у своїй кар'єрі здобув нагороду найкращого гравця сезону англійської Прем'єр-ліги.

Нападник Ліверпуля став гравцем року за підсумками сезону-2024/25, приєднавшись до ексклюзивного клубу дворазових лауреатів, куди вже входять Тьєррі Анрі, Кріштіану Роналду, Неманья Відич та Кевін Де Брюйне.

Салах завершив сезон із вражаючими показниками — 28 голів і 18 результативних передач, ставши лідером АПЛ за обома показниками. Його 46 результативних дій — рекорд для 38-матчевого сезону. На рахунку єгиптянина вже 185 голів у Прем'єр-лізі, що виводить його на п’яте місце в історії турніру та робить найкращим бомбардиром серед легіонерів.

Голосування за гравця сезону включало думки футбольних експертів та голоси вболівальників. Салах випередив одразу вісьмох конкурентів, серед яких були його партнери по Ліверпулю Вірджил ван Дейк і Раян Гравенберх, а також Александер Ісак (Ньюкасл), Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест), Браян Мбемо (Брентфорд), Деклан Райс (Арсенал і Кріс Вуд (Ноттінгем Форест).

⚽️ 28 goals

🅰️ 18 assists

👑 1 Mo Salah pic.twitter.com/gRiFqS9Jb4 — Premier League (@premierleague) May 24, 2025

Окрім цього, Мо Салах офіційно перервав п’ятирічну гегемонію гравців Манчестер Сіті, які вигравали нагороду поспіль з 2019 року.

Усі володарі нагороди найкращого гравця сезону в АПЛ

