Зірка Ліверпуля став лише п’ятим в історії, хто двічі отримував нагороду гравця року.
Мохамед Салах, АПЛ
24 травня 2025, 14:25
Мохамед Салах удруге у своїй кар'єрі здобув нагороду найкращого гравця сезону англійської Прем'єр-ліги.
Нападник Ліверпуля став гравцем року за підсумками сезону-2024/25, приєднавшись до ексклюзивного клубу дворазових лауреатів, куди вже входять Тьєррі Анрі, Кріштіану Роналду, Неманья Відич та Кевін Де Брюйне.
Салах завершив сезон із вражаючими показниками — 28 голів і 18 результативних передач, ставши лідером АПЛ за обома показниками. Його 46 результативних дій — рекорд для 38-матчевого сезону. На рахунку єгиптянина вже 185 голів у Прем'єр-лізі, що виводить його на п’яте місце в історії турніру та робить найкращим бомбардиром серед легіонерів.
Голосування за гравця сезону включало думки футбольних експертів та голоси вболівальників. Салах випередив одразу вісьмох конкурентів, серед яких були його партнери по Ліверпулю Вірджил ван Дейк і Раян Гравенберх, а також Александер Ісак (Ньюкасл), Морган Гіббс-Вайт (Ноттінгем Форест), Браян Мбемо (Брентфорд), Деклан Райс (Арсенал і Кріс Вуд (Ноттінгем Форест).
Окрім цього, Мо Салах офіційно перервав п’ятирічну гегемонію гравців Манчестер Сіті, які вигравали нагороду поспіль з 2019 року.
Усі володарі нагороди найкращого гравця сезону в АПЛ
|Сезон
|Переможець
|Клуб
|1994/95
|Алан Ширер
|Блекберн
|1995/96
|Петер Шмейхель
|Манчестер Юнайтед
|1996/97
|Жуніньйо
|Мідлсбро
|1997/98
|Майкл Оуен
|Ліверпуль
|1998/99
|Двайт Йорк
|Манчестер Юнайтед
|1999/00
|Кевін Філліпс
|Сандерленд
|2000/01
|Патрік Вієйра
|Арсенал
|2001/02
|Фредрік Юнґберг
|Арсенал
|2002/03
|Руд ван Ністелрой
|Манчестер Юнайтед
|2003/04
|Тьєррі Анрі
|Арсенал
|2004/05
|Френк Лемпард
|Челсі
|2005/06
|Тьєррі Анрі
|Арсенал
|2006/07
|Кріштіану Роналду
|Манчестер Юнайтед
|2007/08
|Кріштіану Роналду
|Манчестер Юнайтед
|2008/09
|Неманья Відич
|Манчестер Юнайтед
|2009/10
|Вейн Руні
|Манчестер Юнайтед
|2010/11
|Неманья Відич
|Манчестер Юнайтед
|2011/12
|Венсан Компані
|Манчестер Сіті
|2012/13
|Гарет Бейл
|Тоттенгем
|2013/14
|Луїс Суарес
|Ліверпуль
|2014/15
|Еден Азар
|Челсі
|2015/16
|Джеймі Варді
|Лестер
|2016/17
|Н’Голо Канте
|Челсі
|2017/18
|Мохамед Салах
|Ліверпуль
|2018/19
|Вірджил ван Дейк
|Ліверпуль
|2019/20
|Кевін Де Брюйне
|Манчестер Сіті
|2020/21
|Рубен Діаш
|Манчестер Сіті
|2021/22
|Кевін Де Брюйне
|Манчестер Сіті
|2022/23
|Ерлінг Голанд
|Манчестер Сіті
|2023/24
|Філ Фоден
|Манчестер Сіті
|2024/25
|Мохамед Салах
|Ліверпуль