Англія

Форвард завершив оренду в Астон Віллі та готовий розглянути нові варіанти влітку.

Нападник Маркус Рашфорд повернеться до Манчестер Юнайтед після завершення оренди в Астон Віллі.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, англійський нападник буде доступний для трансферу у літнє трансферне вікно за фіксовану суму — 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Цей цінник закріплено в опції викупу, яка була включена в орендну угоду з Астон Віллою, але вона також дійсна для інших клубів. Таким чином, потенційні покупці матимуть однакові умови для переговорів із МЮ.

Очікується, що 27-річний гравець розгляне всі можливі варіанти свого майбутнього перед відкриттям літнього трансферного вікна.

У другій половині цього сезону Маркус Рашфорд провів за Астон Віллу 17 матчів, в яких він забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.