Англія

Форстер, Регілон, Вайтмен і Вернер залишають клуб після завершення контрактів.

Тоттенгем офіційно повідомив про завершення співпраці з чотирма гравцями першої команди — Фрейзером Форстером, Серхіо Регілоном, Алфі Вайтменом та Тімо Вернером. Про це йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.

Форстер, досвідчений воротар, приєднався до Тоттенгема влітку 2022 року з Саутгемптона. У нещодавно завершеному сезоні він зіграв 13 матчів, включно з чотирма поєдинками на початкових етапах Ліги Європи, що завершилася тріумфом для лондонців. Загалом на його рахунку 34 матчі у футболці шпор.

Серхіо Регілон став гравцем Тоттенгема у 2020 році та зіграв у фіналі Кубка ліги 2021 проти Манчестер Сіті. Після двох повних сезонів він провів оренди в Атлетіко, Манчестер Юнайтед і Брентфорді. У поточному сезоні захисник повернувся до складу лондонців і додав ще шість матчів, довівши загальну кількість до 73 поєдинків і двох голів.

Воротар Алфі Вайтмен, вихованець Академії клубу, дебютував у першій команді у 2020 році в матчі Ліги Європи проти Лудогорця. Також він провів дві оренди у шведському Дегерфорсі, допомагаючи команді уникнути вильоту з еліти.

Німецький нападник Тімо Вернер, орендований із РБ Лейпциг у січні 2024 року, провів за Тоттенгем два піврічних періоди. За цей час він встиг забити три голи в 41 матчі за команду.

Клуб подякував усім гравцям за внесок і побажав успіхів у майбутньому. Також підтверджено, що оренда П’єра-Еміля Гейб’єрга в Марсель стане повноцінним трансфером цього літа, а перехід Кевіна Дансо з Ланса набуде постійного статусу.