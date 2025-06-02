Англія

20-річний півзахисник підписав контракт із лондонцями до 2033 року.

Челсі офіційно підтвердив підписання контракту з опорним півзахисником Даріу Ессугу, який перейшов із лісабонського Спортінга.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, футболіст підписав довгострокову угоду, яка діятиме до літа 2033 року. За неофіційними даними, сума трансферу оцінюється у більш ніж 22 млн євро.

20-річний хавбек минулий сезон провів в оренді в Ла Лізі, захищаючи кольори Лас-Пальмаса, де відіграв 27 матчів і забив один м’яч. Раніше Ессугу також виступав за Спортінг B, а загалом провів 23 поєдинки за першу команду лісабонського клубу.

Свій дебют за Спортінг Ессугу здійснив у березні 2021 року у віці 16 років і шести днів, ставши наймолодшим гравцем в історії клубу. Пізніше він побив ще один рекорд, ставши наймолодшим гравцем, який вийшов у стартовому складі Спортінга, перевершивши досягнення легендарного Луїша Фігу.

На міжнародному рівні Ессугу виступає за молодіжну збірну Португалії. Його останній матч за команду U-21 відбувся під час березневого міжнародного вікна.