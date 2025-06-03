Англія

Енцо Ле Фе повноцінно поповнив склад англійського клубу.

Сандерленд оформив повноцінний трансфер центрального півзахисника Роми Енцо Ле Фе, передає офіційний сайт англійського клубу.

Викуп раніше орендованого 25-річного француза за 23 млн євро став обов'язковим внаслідок повернення Сандерленда до АПЛ. За даними журналіста Ніколо Скіри, італійський клуб отримає 10% від суми потенційного майбутнього продажу гравця.

"Вовки" придбали Ле Фе в Ренна в липні 2024-го (23 млн євро). На його рахунку участь у десяти матчах Роми в усіх турнірах.

Сандерленд орендував Енцо в січні 2025 року. Із того моменту півзахисник відзначився одним голом і трьома асистами у 18-ти поєдинках.

Француз підписав чотирирічний контракт. Він став першим придбанням клубу після повернення до АПЛ.