Англія

Лондонці активізували інтерес після новини про те, що Джейдон Санчо залишить клуб.

Вінгер Борусії Дортмунд Джеймі Байно-Гіттенс опинився у сфері інтересів Челсі.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, лондонський клуб зберігає зацікавленість у 20-річному англійцеві, особливо після того, як стало відомо про повторне прощання із Джедоном Санчо.

Попри те, що Борусія Д ще не отримала офіційної пропозиції від Челсі, перемовини вже тривають. Представники клубу контактують як із самим гравцем, так і з його оточенням та менеджментом німецького клубу.

На даний момент Байно-Гіттенс готується до участі в Клубному чемпіонаті світу разом із дортмундською командою, тому розвиток ситуації щодо трансферу очікується вже після завершення змагань.

Водночас Баварія з Мюнхена вийшла з перегонів за талановитого вінгера, оскільки сконцентрувалася на інших цілях під час літнього трансферного вікна.