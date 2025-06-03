Англія

"Каноніри" прагнуть підписати словенського форварда.

Арсенал зробив серйозний крок у боротьбі за нападника РБ Лейпциг Беньяміна Шешко.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, “каноніри” вже вступили в конкретні переговори з німецьким клубом щодо можливого трансферу 22-річного форварда.

За інформацією джерела, спортивний директор Арсеналу Андреа Берта володіє всією необхідною інформацією щодо суми відступних, графіка платежів та інших деталей угоди. Наразі Арсенал — єдиний клуб, який знаходиться у прямому контакті з РБ Лейпциг.

У той же час, Манчестер Юнайтед також виявляє зацікавленість у гравцеві, проте поки не зробив жодних офіційних кроків і не звертався до Лейпцига з пропозицією.