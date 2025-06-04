Англія

Майкл Каррік очолював клуб Чемпіоншипу з жовтня 2022 року.

Мідлсбро на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з головним тренером Майклом Карріком і двома його асистентами.

Із клубом також попрощалися Джонатан Вудгейт і брат уже колишнього керманича Грем. Контракт Мідлсбро із Майклом Карріком було розраховано до кінця червня 2027-го.

Нині 43-річний англієць очолив клуб наприкінці жовтня 2022 року. Під його керівництвом Мідлсбро провів 136 матчів у всіх турнірах.

Сезон-2024/25 клуб завершив на десятій сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу, набравши 64 залікових бала (-4 від зони плей-оф за підвищення) у 46-ти матчах. Із Кубка Англії і Кубка ліги Мідлсбро вилетів на стадії 1/32 фіналу.