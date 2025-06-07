Англія

Сумнівне звільнення австралійського фахівця.

Лідер лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін висловився про Анге Постекоглу, якого напередодні звільнили з посади головного тренера "шпор". Його слова наводить Sky Sports.

"Ви змінили траєкторію клубу. Ви вірили в себе і в нас із самого першого дня і не вагалися ні секунди. Навіть коли інші вагалися.

Ви завжди знали, на що ми здатні. Ваш підхід подарував клубу найкращий вечір за останні десятиліття. Ми збережемо ці спогади на все життя.

Ви довірили мені капітанську пов'язку — одне з найвищих моїх досягнень у кар'єрі. Неймовірний привілей — вчитися у вас. Завдяки вам я став кращим як футболіст і як людина.

Анге Постекоглу, ви назавжди легенда Тоттенгема. Дякую", — заявив Сон.

Під керівництвом Постекоглу Тоттенгем виграв Лігу Європи. Це перший трофей "шпор" за останні 17 років.