Англія

Майбутнє гравця в Лондоні під великим питанням.

Лондонський Челсі підписав сербського воротаря Джордже Петровича ще влітку 2023 року з американського Нью-Інгленд Революшн за 16 млн євро.

Певний час 25-річний виконавець дійсно виконував роль основного голкіпера "синіх", проте з приходом Енцо Марески на посаду головного тренера його позиції стало значно слабшими.

Як наслідок — цей сезон для Петровича пройшов у оренді у французькому Страсбурі, який має спільного власника з лондонцями.

У Франції Петрович провів 31 матч, пропустив 38 голів та 10 разів зіграв "на нуль", після чого мав повернутись до Англії.

Незважаючи на те, що клуб наразі готується до виступів на Клубному чемпіонаті світу-2025 в США, це жодним чином не стосується сербського воротаря.

Щодо Петровича Челсі ухвалив рішення про те, що футболіст не поїде до турне на інший континент, і його доля в клубі наразі перебуває під питанням.

Також наявна інформація про те, що бразильський півзахисник Андрей Сантос, який останній рік також провів у оренді в Страсбурі, — єдиний футболіст серед усіх орендованих, кого Мареска хоче бачити в складі власної команди в прийдешній кампанії.