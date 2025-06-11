Англія

Команда Гвардіоли оголосила про чергове підписання.

Англійський Манчестер Сіті активно розпочав літню трансферну кампанію й поступово сповіщає нас про свої досягнення в перемовинах з іншими клубами.

Одним із таких був італійський Мілан, у якого "містяни" придбали нідерландського центрального півзахисника Тіджані Рейндерса.

Вартість трансферу 26-річного виконавця сягнула 70 млн євро, 57 млн з яких одразу надійдуть на рахунки "россонері", тоді як решта розіб’ється на 10 млн легкодосяжних та 3 млн більш складних до виконання бонусів.

Контракт підписано строком до 2030 року.

За сезон Рейндерс провів 54 матчі, забив 15 голів та віддав п’ять гольових передач.