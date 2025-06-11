Англія

"Каноніри" прагнуть посилити захист молодим талантом попри конкуренцію з інших клубів.

Арсенал знову виходить на передній план у боротьбі за підписання універсального захисника Йоррела Гато з Аякса. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Після тривалого інтересу, що почався ще в минулому трансферному вікні, “каноніри” налаштовані зробити пропозицію, яка може переконати амстердамський клуб відпустити молодого захисника.

Гато — один із найбільш перспективних оборонців у своєму віці, і Арсенал бачить у ньому ключового гравця для оновлення лінії захисту. Конкуренція за футболіста не слабшає, адже окрім команд з Прем’єр-ліги, на нього претендують й інші європейські клуби.

У минулому сезоні 19-річний нідерландець провів за Аякс 50 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 6 асистів.