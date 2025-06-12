Англія

Форвард запалив у першому ж сезоні в Іспанії.

Французький нападник Тьєрно Баррі лише влітку минулого року перебрався до іспанського Вільярреала із швейцарського Базеля за 14 млн євро, і в підсумку "жовта субмарина" залишилась задоволеною кожним витраченим центом у цій угоді вже після першого сезону.

19 голів та чотири гольові передачі за 41 зіграний поєдинок — відмінні стартові показники для 22-річного виконавця.

І допоки той перебуває в таборі молодіжної збірної на чемпіонаті Європи-2025, цілком може вирішитись його клубна доля.

Англійський Евертон теж був у захваті від таких виступів Баррі, тому з боку "ірисок" уже на початку трансферного вікна надійшла гідна пропозиція.

30 млн євро запропонував клуб із Ліверпуля, але Вільярреал не квапиться реагувати на це жодним чином — міжнародний форум та успішний виступ збірної Франції на ньому можуть суттєво збільшити вартість гравця вже наприкінці червня.