Англія

Захисник збірної Італії готується до нового виклику — кілька клубів уже вийшли на контакт.

Крайній захисник Емерсон Палмьєрі найближчим часом залишить Вест Гем.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб та 30-річний гравець домовилися про припинення співпраці в літнє трансферне вікно.

Наставник Вест Гема Грем Поттер уже особисто повідомив Емерсону про згоду клубу на його відхід. За інформацією джерела, кілька європейських команд уже розпочали перемовини щодо можливого трансферу лівого захисника.

Нагадаємо, Палмьєрі приєднався до Вест Гема у 2022 році та встиг виграти з клубом Лігу конференцій УЄФА. У минулому сезоні він провів 32 матчі, в яких забив 2 голи та віддав 1 асист. Його поточний контракт спливає влітку 2026 року.