У послугах ексгравця Шахтаря зацікавлений один із найбільш досвідчених тренерів ліги.
Фред Родрігес, Getty Images
14 червня 2025, 11:40
Бразильський центральний півзахисник Фред Родрігес провів яскравий сезон у турецькому Фенербахче, куди перейшов ще влітку 2023 року за 9,74 млн євро з англійського Манчестер Юнайтед.
Цим 32-річний виконавець довів, що й досі перебуває в гарній формі та може претендувати на виступи й у значно більш конкурентних чемпіонатах.
Наприклад, колишній гравець донецького Шахтаря може знову повернутись до виступів у АПЛ, якщо Евертону вдасться домовитись із "канарками" щодо суми відступних.
Контракт гравця розрахований до 2027 року, а для того, щоб завершити його достроково, Фенер вимагає від потенційних покупців близько 18 млн євро.
У цьому сезоні Фред забив п’ять голів та віддав вісім гольових передач у 45 матчах.