Англія

У послугах ексгравця Шахтаря зацікавлений один із найбільш досвідчених тренерів ліги.

Бразильський центральний півзахисник Фред Родрігес провів яскравий сезон у турецькому Фенербахче, куди перейшов ще влітку 2023 року за 9,74 млн євро з англійського Манчестер Юнайтед.

Цим 32-річний виконавець довів, що й досі перебуває в гарній формі та може претендувати на виступи й у значно більш конкурентних чемпіонатах.

Наприклад, колишній гравець донецького Шахтаря може знову повернутись до виступів у АПЛ, якщо Евертону вдасться домовитись із "канарками" щодо суми відступних.

Контракт гравця розрахований до 2027 року, а для того, щоб завершити його достроково, Фенер вимагає від потенційних покупців близько 18 млн євро.

У цьому сезоні Фред забив п’ять голів та віддав вісім гольових передач у 45 матчах.