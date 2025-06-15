Англія

Француз залишається в Лондоні.

Лондонський Тоттенгем викупив контракт французького нападника Матіса Теля у мюнхенській Баварії. Про це повідомляє офіційний сайт "шпор".

Зазначається, що з 20-річним форвардом підписано контракт до 30 червня 2031 року. За лондонців він виступатиме під 11-м номером.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, але за інформацією різноманітних ЗМІ, Баварія отримала за свого вже колишнього гравця 35 млн. євро + 10 млн. євро, які "шпори" заплатили раніше за оренду футболіста.

Наразі Тель у складі молодіжної збірної Франції виступає на Євро-2025 U-21.

Минулого сезону Матіс Тель відіграв за Тоттенгем на правах оренди 20 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.